В США рассказали о «способном ударить» по Москве новейшем оружии

Вашингтон, 19 мая. Новая гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) сможет нанести удар по России даже из Лондона, полагает обозреватель американского издания Popular Mechanics.

Предполагается, что это новейшее оружие вскоре появится в распоряжении войск США. Скорость этой ракеты должна быть в 17 раз быстрее скорости звука, и LRHW сможет поражать мишени с расстояния 1725 миль (примерно 2776 км), отметил Кайл Мизоками в своем материале для Popular Mechanics.

В статье указывается, что это оружие способно ударить по Москве, например, из Лондона. Хотя при этом утверждается, что вооружение должно носить сдерживающий характер, передает издание «Утро.ру».

Сообщается, что ракета будет запускаться из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Тестирование оружия намечено на 2023 год.

«Однако транспортировка LRHW может усложнить ситуацию: есть требования к запускам оружия вблизи аэропортов и на земле — дороги должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать пуск ракеты», — говорится в публикации.

Ранее обозреватели издания Asia Times рассказали, как России удалось заманить США в «гиперзвуковую ловушку».