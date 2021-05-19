США призвали мир к бойкоту Олимпиады в Китае

Вашингтон, 19 мая. Мировое сообщество должно объявить о бойкоте Олимпийских игр в Китае, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Стоит отметить, что Пелоси занимает третий по значимости государственный пост в США.

«Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», — сказала она в ходе выступления перед конгрессменами.

Мгновенная реакция на это заявление последовала из Пекина. Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй отметил, что ни одна страна не станет поддерживать демарш Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить США проводить Олимпиаду в 2028 году. Это произойдет, если Белый дом не наладит отношения с олимпийским движением.