Помощник Горбачева назвал глупостью заявления о распаде СССР из-за Scorpions

Москва, 19 мая. Советский и российский переводчик, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, Павел Палажченко оценил версию немецких экспертов о распаде СССР из-за хита группы Scorpions.

Журналист издания T-Online уверенно заявил со ссылкой на специалистов, что одну из ключевых ролей в распаде Советского Союза сыграл рок-хит группы Scorpions — Wind Of Change («Ветер перемен»). Коллектив посетил страну в 1989 году и дал концерт в рамках Московского международного фестиваля мира.

Однако помощник Горбачева не считает, что песня могла настолько сильно повлиять на граждан и привести в итоге к развалу СССР.

«Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду», — отметил Палажченко в ответ на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

Солист группы «Земляне» Сергей Скачков добавил, что в Советском Союзе было большое количество песен на тему перемен.

«В те годы песни про перемены не были редкими. У каждой перемены есть своя песня — сколько перемен, столько и песен», — сказал он в беседе с корреспондентом сайта 360tv.ru.

Вместе со Scorpions в Москве в 1989 году выступили такие звезды рок-сцены, как Motley Crue и Оззи Осборн. Но по мнению автора публикации, именно песня группы Scorpions вселила в советских граждан мысль о возможности лучшей жизни.