Прошедшая в финал Евровидения Манижа обратилась к фанатам

Роттердам, 19 мая. Участница песенного конкурса «Евровидение» певица Манижа прошла в финал мероприятия. После фееричного выступления артистка обратилась к своим поклонникам.

Представительница от России успешно выступила в полуфинале европейского конкурса. В последней публикации в социальной сети Instagram она обратилась к фолловерам и призналась им в любви.

«Горжусь быть на этой сцене с такой поддержкой. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое. До встречи в финале», — сообщила своим фолловерам Манижа.

Под публикацией фолловер поддержали своего кумира и пожелали артистке «разорвать» всех на европейской сцене. Поклонники уверены, что Манижа сможет занять одно из почетных мест.

Песенный конкурс в этом году проходит в Роттердаме с 18 по 22 мая. Первые финалисты уже определились, и следующее выступления российской артистки пройдет в субботу в финале конкурса, передает "Мир 24".

Во время пресс-конференции после выступления Манижа сообщила, что для финала Евровидения она подготовила некоторые модификации своего номера. Представительница от России отметила, что зрителей жжет «сумасшедший финал».