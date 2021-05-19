Убийца нижегородского охотоведа признался в содеянном

Нижний Новгород, 19 мая. Двоих браконьеров обвиняют в убийстве ранее без вести пропавшего охотоведа. Один из предполагаемых преступников дал признательные показания.

4 мая сотрудник Центра охраны животного мира и водных ресурсов уехал из дома на автомобиле марки УАЗ, однако домой он не вернулся. За поиски без вести пропавшего мужчины взялись правоохранители. Служебный транспорт охотоведа был найден на следующий день недалеко от лесного озера.

Тело 36-летнего жителя Ардатовского района Нижегородской области обнаружено через две недели в километре от автомобиля. Труп был зарыт на глубине 30 сантиметров

Выяснилось, что смерти охотоведа предшествовал конфликт с местными жителями, которые в день его исчезновения незаконно охотились в лесу. Браконьерам предъявлено обвинение в убийстве. Один из предполагаемых преступников признался в содеянном.

Как пояснили ФАН в Следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области, оба обвиняемых задержаны и в данный момент находятся под стражей. О точной причине смерти мужчины станет известно только после оглашения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ФАН писал о трагедии на нижегородском озере. В жаркий день 37-летний мужчина утонул, пытаясь спасти дочь.