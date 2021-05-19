Американские ученые разработали чип, который можно внедрить в организм иглой

Вашингтон, 19 мая. Исследователями из США разработан самый маленький в мире чип TSMC. Его можно ввести в организм с помощью иглы.

Эксперты разработали чип, который с помощью укола медицинским шприцем можно внедрить в тело человека или животного. Ученые заявили, что размер чипа составляет менее 0,1 кубического миллиметра, и разглядеть его можно только с использованием микроскопа. Управление и питание чипа происходит с помощью волн ультразвука.

Чип может транслировать информацию о температуре тела, давлении, уровне глюкозы в крови и другие показатели организма. Работу чипа проверили на лабораторных грызунах. Эксперты добавили, что испытание прошло успешно. Однако отмечается, что тестирование этой технологии на людях пока не проводилось.

Ранее сообщалось, что имплант дал возможность парализованному человеку быстро набрать текст силой мысли. Подаваемые им мысленные сигналы обрабатывались с помощью чипа, помещенного в мозг, так удалось добиться набора текста в 90 символов за минуту.