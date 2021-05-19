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Правительство РФ утвердило упрощенный порядок регистрации по месту жительства

Правительство РФ утвердило упрощенный порядок регистрации по месту жительства

Москва, 19 мая. Порядок регистрации по месту жительства и месту временного пребывания упростили в России. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Процедура временной регистрации и оформление прописки будут переведены в электронный формат с 1 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Для получения прописки нужно будет посетить регистрирующий орган один раз.

Возможность появится у граждан, которые подали заявление через портал «Госуслуги». После того как запрос будет обработан, человеку останется поставить отметку в паспорте. Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно.

До этого сообщалось, что Минцифры РФ разработает концепцию доступа к государственным данным. Единая фабрика сведений поможет сделать государство уникальным оператором.

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