Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной

Жильцы доходного дома Михаила Полежаева просят отремонтировать историческое здание.

Доходный дом Михаила Полежаева является памятником архитектуры регионального значения. Его построили больше века назад. Проект разрабатывал архитектор Иван Яковлев. Здание он построил из двух корпусов, фасад оформил в стиле модерн. В дом провели газ, электричество, центральное паровое отопление, горячий водопровод, а в подъездах установили лифты. Десять квартир предусматривались для высшей аристократии, в них был самый дорогой ремонт. После революции помещения стали коммунальными.

В этом доме ни раз проходили съемки кинофильмов, в том числе «Бандитский Петербург». Именно здесь находится та самая «нехорошая квартира» из «Мастера и Маргариты».

Недавно жильцы дома сделали открытие. Они всегда знали, что в здании есть парадный вход, но лестницы были зашиты, стояла гипсокартонная перегородка, пройти там было невозможно и приходилось пользоваться черным входом. Последние несколько лет жители старинного особняка чувствовали зловонный запах, который доносился из закрытого помещения.

В итоге люди сами открыли вход на лестницу, где было полно мусора и мертвых птиц. Сотрудники управляющей компании согласились провести уборку, но не стали вскрывать лестничный пролет с третьего по седьмой этаж. Тогда, чтобы узнать о тайнах за этой стеной и сберечь старинное убранство от вандалов, жители дома обратились в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников и сами сломали гипсокартон.

«Я пошла, взяла лом, просто надломила стену, чтобы посмотреть, есть ли там железная решетка, для того, чтобы описать. На третьем этаже она оказалась. Я предложила посмотреть на первом этаже, есть ли лифт. Мы обалдели, там оказался лифт из красного дерева. Прабабушка говорит, что там были очень красивые двери, скорее всего двери, которые есть сейчас, уже не те. Но шахта лифта так классно сделана, она широкая, я такого не видела», — рассказала жительница дома Кристина Муравьева.

Этот лифт не был указан в плане дома и о его существовании жильцы не знали.

Они хотят сберечь культурное наследие, просят отремонтировать старинное здание. Объект должны внести в план лишь в 2022 или 2023 году.