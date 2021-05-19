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19 мая 12:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
12:09
США
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12:08
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
12:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
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Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной

ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной

Жильцы доходного дома Михаила Полежаева просят отремонтировать историческое здание.

Доходный дом Михаила Полежаева является памятником архитектуры регионального значения. Его построили больше века назад. Проект разрабатывал архитектор Иван Яковлев. Здание он построил из двух корпусов, фасад оформил в стиле модерн. В дом провели газ, электричество, центральное паровое отопление, горячий водопровод, а в подъездах установили лифты. Десять квартир предусматривались для высшей аристократии, в них был самый дорогой ремонт. После революции помещения стали коммунальными.

В этом доме ни раз проходили съемки кинофильмов, в том числе «Бандитский Петербург». Именно здесь находится та самая «нехорошая квартира» из «Мастера и Маргариты».

Недавно жильцы дома сделали открытие. Они всегда знали, что в здании есть парадный вход, но лестницы были зашиты, стояла гипсокартонная перегородка, пройти там было невозможно и приходилось пользоваться черным входом. Последние несколько лет жители старинного особняка чувствовали зловонный запах, который доносился из закрытого помещения.

В итоге люди сами открыли вход на лестницу, где было полно мусора и мертвых птиц. Сотрудники управляющей компании согласились провести уборку, но не стали вскрывать лестничный пролет с третьего по седьмой этаж. Тогда, чтобы узнать о тайнах за этой стеной и сберечь старинное убранство от вандалов, жители дома обратились в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников и сами сломали гипсокартон.

«Я пошла, взяла лом, просто надломила стену, чтобы посмотреть, есть ли там железная решетка, для того, чтобы описать. На третьем этаже она оказалась. Я предложила посмотреть на первом этаже, есть ли лифт. Мы обалдели, там оказался лифт из красного дерева. Прабабушка говорит, что там были очень красивые двери, скорее всего двери, которые есть сейчас, уже не те. Но шахта лифта так классно сделана, она широкая, я такого не видела», — рассказала жительница дома Кристина Муравьева.

Этот лифт не был указан в плане дома и о его существовании жильцы не знали.

Они хотят сберечь культурное наследие, просят отремонтировать старинное здание. Объект должны внести в план лишь в 2022 или 2023 году.

петербург лифт история тайник доходный дом
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