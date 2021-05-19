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Главы регионов России возьмут под личный контроль соблюдение запрета на пал травы

Главы регионов России возьмут под личный контроль соблюдение запрета на пал травы

Москва, 19 мая. Губернаторы российских регионов будут лично контролировать соблюдение гражданами запрета на выжигание сухой травы.

Именно из-за умышленного пала сухостоя весной возникает большинство лесных пожаров. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Согласно принятому правительством постановлению, аграрии, которые допустят на своих землях палы, лишаться поддержки от государства. Чтобы получить субсидии на 2022 год, сельхозпроизводитель не должен привлекаться к ответственности за сельхозпал в текущем году.

Ранее ФАН выяснил, почему нельзя жечь сухую траву. По словам экспертов, это не только обедняет почву, но и создает так называемую прикорневую щетку из несгоревших стеблей.

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