Главы регионов России возьмут под личный контроль соблюдение запрета на пал травы

Москва, 19 мая. Губернаторы российских регионов будут лично контролировать соблюдение гражданами запрета на выжигание сухой травы.

Именно из-за умышленного пала сухостоя весной возникает большинство лесных пожаров. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Согласно принятому правительством постановлению, аграрии, которые допустят на своих землях палы, лишаться поддержки от государства. Чтобы получить субсидии на 2022 год, сельхозпроизводитель не должен привлекаться к ответственности за сельхозпал в текущем году.

Ранее ФАН выяснил, почему нельзя жечь сухую траву. По словам экспертов, это не только обедняет почву, но и создает так называемую прикорневую щетку из несгоревших стеблей.