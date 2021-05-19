Гражданская жена актера Дениса Матросова сдавала сыновей в детский дом

Москва, 19 мая. Российская актриса Людмила Татарова отдавала своих детей в детский дом. Об ужасной семейной трагедии рассказал ее бывший гражданский муж, актер Денис Матросов.

После рождения близнецов артистка не стала вносить в их свидетельство о рождении своего сожителя. При этом в их жизни был период, когда Татарова отдавала детей в приют, оговаривая Матросова на федеральных телеканалах в ток-шоу. «В моей жизни произошла трагедия. Людмила Татарова, которая меня оговаривала, что я бросил детей, отдавала их на время в детский дом. Она ходила по всем телевизионным каналам и рассказывала, какое я ничтожество», — рассказал актер в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Артистка не стеснялась в выражениях, описывая свою жизнь с гражданским мужем. Отдав детей, Татарова их даже не навещала и не позволяла этого делать актеру. По словам Матросова, он приложил все усилия, чтобы вернуть близнецов домой. Однако актриса решила сделать это только после того, как получила квартиру.

«Она получила квартиру от государства и только тогда забрала детей. Их воспитывал человек, которого они называют папой. У них стоит прочерк в свидетельстве о рождении, кто их отец. Людмила в год оставила их в Севастополе у родителей», — поделился ужасными воспоминаниями Матросов.

Родители Татаровой вскоре вернули ей близнецов, чтобы она могла сама за ними следить, однако артистка не собиралась этого делать и отдала их в детский дом. Звезда телесериала «Две судьбы» старался помогать своим сыновьям, однако ему не позволяли видеться с ними.

В одном из своих интервью Матросов заявил, что не только женщины сталкиваются с сексуальными домогательствами в киноиндустрии. Актер впервые рассказал свою историю.