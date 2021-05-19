Российская сеть супермаркетов Billa перейдет во владение «Ленты»

Москва, 19 мая. Торговая сеть «Лента» договорилась о приобретении российских супермаркетов Billa на сумму 215 млн евро. Соответствующие данные приводятся в сообщении ретейла.

ООО «Лента» считается косвенным дочерним предприятием МКПАО «Лента». Одна из крупнейших российских розничных сетей достигла соглашения о приобретении супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро. Сделка ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет покупки магазинов с выгодным расположением и высокой плотностью продаж, передает РИА Новости.

По словам представителей корпорации, в результате договоренностей организация становится второй сетью по количеству магазинов в Москве. Сделку планируется закрыть летом текущего года при условии получения необходимого одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Крупный российский ретейлер «Магнит» ранее сообщил, в чем заключаются основные особенности и преимущества приобретения розничной сети «Дикси».