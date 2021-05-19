Педофил-наркоман из Ростовской области получил 9 лет за развращение двух несовершеннолетних падчериц

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19 мая 12:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
12:09
США
Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля
12:08
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
12:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
12:08
Шоу-бизнес
Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
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Педофил-наркоман из Ростовской области получил 9 лет за развращение двух несовершеннолетних падчериц

Происшествия
Педофил-наркоман из Ростовской области получил 9 лет за развращение двух несовершеннолетних падчериц
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 19 мая. Суд приговорил 44-летнего жителя Шолоховского района Ростовской области к 9 годам колонии строгого режима за преступления в отношении половой неприкосновенности своих несовершеннолетних падчериц.

Следствием установлено, что в 2015 и 2020 году мужчина совершил насильственные действия. На момент преступления девочкам было по 14 лет. 

В декабре 2020 года находясь по месту своего жительства, пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина угрожал убийством своей супруге. После чего публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, прибывшего на место для разбирательства в происшествии.

«В ходе следственных действий по месту жительства мужчины были изъяты наркотическое вещество и порох промышленного изготовления. По ходатайству следователя судом в отношении данного гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в следственном комитете.

Отметим, что мужчину признали виновным по нескольким статьям, среди которых: действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, развратные действия, угроза убийством, оскорбление представителя власти, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и незаконное хранение и приобретение взрывчатых веществ. 

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее ФАН рассказывал о решении Кемеровского суда в отношении 36-летнего жителя города. Он признан виновным в развращении и сексуальном насилии семи несовершеннолетних девочек.

педофил следственный комитет ростовская область наркоман
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