Педофил-наркоман из Ростовской области получил 9 лет за развращение двух несовершеннолетних падчериц

Ростов-на-Дону, 19 мая. Суд приговорил 44-летнего жителя Шолоховского района Ростовской области к 9 годам колонии строгого режима за преступления в отношении половой неприкосновенности своих несовершеннолетних падчериц.

Следствием установлено, что в 2015 и 2020 году мужчина совершил насильственные действия. На момент преступления девочкам было по 14 лет.

В декабре 2020 года находясь по месту своего жительства, пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина угрожал убийством своей супруге. После чего публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, прибывшего на место для разбирательства в происшествии.

«В ходе следственных действий по месту жительства мужчины были изъяты наркотическое вещество и порох промышленного изготовления. По ходатайству следователя судом в отношении данного гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в следственном комитете.

Отметим, что мужчину признали виновным по нескольким статьям, среди которых: действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, развратные действия, угроза убийством, оскорбление представителя власти, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и незаконное хранение и приобретение взрывчатых веществ.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее ФАН рассказывал о решении Кемеровского суда в отношении 36-летнего жителя города. Он признан виновным в развращении и сексуальном насилии семи несовершеннолетних девочек.