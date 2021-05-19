Новый дивидендный налог для некоторых компаний может появиться в России

Хабаровск, 19 мая. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением об увеличении налогов на дивиденды для предприятий, которые не повышают зарплату.

Менеджмент предприятий, не повышающих заработную плату сотрудникам в соответствии с изменениями рынка, может столкнуться с увеличением налога на дивиденды в случае, если будет принята инициатива вице-премьера — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник считает, что компании должны улучшать рабочие условия и корректировать зарплату в соответствии с динамикой рынка. Сотрудники организаций имеют право на получение доли прибыли, так как они участвуют в создании добавочной стоимости продукта, отметил Трутнев. Он намерен презентовать свое предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Мониторинг экономической обстановки внутри страны ведется, по словам полпреда. Среди основных проблем, которые отмечают граждане — рост цен на продукцию. Вице-премьер РФ в ДФО указал, что правительство работает над мерами по регулированию цен, однако простой заморозкой скорректировать ситуацию не удастся и необходимо подключать другие инициативы.

Еще с одним предложением по облегчению финансового бремени россиян недавно выступал предприниматель Дмитрий Потапенко. Он считает, что граждане, получающие минимальную зарплату, должны освобождаться от всех налогов.