Манукян стал первым зрителем художественного фильма «Турист» о событиях в ЦАР

Блогер Вадим Манукян стал первым зрителем художественного фильма «Турист» о драматических событиях в Центральноафриканской Республике, которые произошли в конце 2020 года.

Рад, что создатели фильма мне позволили первым прикоснуться к этой истории. Я уже заранее завидую всем тем, кто 19 мая в 23.40 будет смотреть этот фильм на НТВ. Это экшн, это первый художественный фильм о Центральноафриканской Республике в истории. Я много слышал об этой стране в новостном потоке, но вот так прикоснуться к событиям в ЦАР и тому, что там происходит в последнее время, это, конечно, стало для меня потрясением.

У нас есть настоящие герои, вот они, наши, а не навязанные штампами Голливуда. С первых кадров фильма история захватывает своим сюжетом. Но это не сказка, у которой уже заранее прописан хэппи-энд, это реальные события, которые происходили в конце 2020 года. Фильм для нашего зрителя безусловно будет выглядеть необычным, но значимость его еще многим предстоит осознать. Нельзя не отметить патриотизм многих героев картины. Удивило и другое: большое количество жителей ЦАР, принявших участие в фильме. Порядка 700 человек. Вдумайтесь в эти цифры. Много обычных людей с улицы. Ну и, разумеется, важно подчеркнуть, что в фильме речь идет о российских инструкторах, которые прибыли в ЦАР по официальному приглашению властей и в соответствии с положениями СБ ООН, а не о каких-то «солдатах удачи», которые случайно заглянули на огонек в самую гущу боевых действий.

Непривычно видеть Банги вот так, «вживую». О столице ЦАР я слышал очень много из того же новостного потока, а здесь показана в том числе и обычная жизнь людей, их быт. Такой ее нельзя было представить даже в самых смелых фантазиях. Сразу видна значительная разница в том, как живут люди там, и что за окном мы видим у нас. Достоверно показаны база FACA (вооруженные силы ЦАР), а также ставший уже легендарным штаб российских инструкторов в Капм де Ру, их тренировочный лагерь, а также как режиссер Андрей Батов очень красочно продемонстрировал тех, от кого наши ребята помогли избавиться, «бармалеев», которые с начала 90-х годов устанавливали свои порядки в ЦАР, проявляли немыслимую жестокость по отношению к местным жителям.

А что касается «Туриста», который волею режиссера стал главным героем фильма, то его жизнь в ЦАР резко поменялась, но он прекрасно понимал, куда едет. Он присоединился к нашим ребятам и местных военнослужащим, которые противостояли внушительной по количеству банде до зубов вооруженных боевиков. Именно им, центральноафриканским и русским защитникам, посвящен фильм «Турист».

К финалу прошлого года российские инструкторы смогли обучить тысячи военнослужащих, и это позволило в 2021 году привнести перелом в борьбе с бандитизмом в ЦАР и не позволить взять Банги в блокаду и сорвать выборы. Впервые за долгие годы страна, которая получила независимость еще в 60-е года прошлого века и пережившая страшные 90-е, смогла стряхнуть с себя кровожадных боевиков.

Важным является тот факт, что Правительство ЦАР и его народ, Правительство Руанды и Правительство РФ, а также многопрофильная комплексная миссия ООН в ЦАР (Минуска) оказали содействие съемочной группе. Действуя сообща, мы всегда достигаем большего.

Один из кураторов «бармалеев» сказал в фильме: «Похоже, что это национальная черта русских — всем мешать». Что ж, от себя добавлю, что национальная черта русских, по мнению недружественных России персонажей, всем мешать... творить беззаконие и произвол. И как сказал один из героев фильма: «американцы, они ж за демократию борются, а мы — за справедливость».

Ранее Генрих Кен рассказал об уникальности фильма «Турист». Премьера ленты состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.