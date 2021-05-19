Евровидение-2021: итоги первого тура, триумф Манижи, кто прошел в финал, где смотреть

Завершился первый тур международного песенного конкурса «Евровидение-2021», который проходит в Роттердаме (Нидерланды). Несмотря на не слишком оптимистичные прогнозы букмекеров, российская певица Manizha (Манижа), которая выступила под третьим номером с композицией Russian Woman («Русская женщина»), прошла в финал конкурса. Хотя финалистов объявляли в случайном порядке, все, кто болел за Манижу, с удовлетворением отметили, что российская исполнительница была названа второй.

О триумфе россиянки говорит и то, что выступление Манижи стало самым популярным в YouTube-канале «Евровидения-2021». На втором месте по популярности выступление украинской электро-фолк группы Go_A, которая была названа в качестве финалиста последней, заставив поволноваться своих поклонников.

На третьем месте по популярности в YouTube оказался номер Элены Цагрину, которая представляет на «Евровидении-2021» Кипр.

Кто прошел в финал, где смотреть

Всего в первом полуфинале соревновались 16 исполнителей, десять из них получили возможность выступить в финале. Это представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Украины, Швеции. Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая. Начало трансляции на Первом канале в 22:00.

Итак, приводим имена тех, кто уже точно выступит в финале, а также названия композиций, которые они исполнят.

В первой половине конкурса выступят:

Бельгия — Hooverphonic, The Wrong Place («Не то место»); Великобритания — Джеймс Ньюмен, Embers («Угольки»); Израиль — Эден Алене, Set Me Free («Освободи меня»); Испания — Блас Канто, Voy a quedarme («Я останусь»); Кипр — Элена Цагрину, El Diablo («Дьявол»); Мальта — Дестини Чукуньере, Je me casse («Я сваливаю»); Россия — Manizha (Манижа), Russian Woman («Русская женщина»).

Во второй половине конкурса выступят:

Азербайджан — Самира Эфенди, Mata Hari («Мата Хари»); Германия — Йендрик Зигварт, I Don’t Feel Hate («Я не чувствую ненависти»); Италия — Måneskin, Zitti e buoni («Тихий и смирный»); Литва — The Roop, Discoteque («Дискотека»); Норвегия — TIX, Fallen Angel («Падший ангел»); Украина — Go_A, SHUM («Шум»); Франция — Барбара Прави, Voilà («Вот так»); Швеция — Туссе, Voices («Голоса»); Нидерланды — Жангю Макрой, Birth Of A New Age («Рождение новой эры»).

К вышеперечисленным исполнителям в финале также присоединятся те, кто пройдет горнило второго полуфинала. Хотя Манижа не является фаворитом конкурса, но после триумфа в первом полуфинале ее шансы занять на «Евровидении-2021» высокое место значительно возросли.