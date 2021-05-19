Дагестанский писатель получит 400 тыс. руб. материальной помощи от властей

Махачкала, 19 мая. Власти Дагестана выделили 400 тысяч рублей в виде материальной помощи писателю Мирзе Давыдову за заслуги перед республикой. В региональном минкультуры не смогли объяснить ФАН, с какой проблемой столкнулся литератор.

Денежные средства выделены из резервного фонда республики профильному министерству. В правительственном распоряжении отмечается, что помощь Давыдову оказывается разово.

«Выделить министерству культуры Республики Дагестан из резервного фонда правительства республики 400 тысяч рублей на оказание разовой материальной помощи за заслуги перед Республикой Дагестан народному писателю республики Давыдову Мирзе Шамхаловичу», — говорится в документе.

ФАН связался с пресс-службой минкультуры Дагестана. На момент публикации материала там не смогли ответить, с какими трудностями столкнулся писатель.

Мирзе Давыдову в марте исполнилось 82 года. Он окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве, в разные годы работал редактором журнала «Литературный Дагестан» на лакском языке, заместителем председателя правления союза писателей Дагестана. В настоящее время Давыдов — редактор журнала «Соколенок» на лакском языке. Писатель является заслуженным работником культуры республики, автором четырех романов и стольких же поэтических сборников.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана повысили размеры должностных окладов работников учреждений культуры и искусства республики. Согласно постановлению регионального правительства, их зарплаты вырастут более чем в два раза.