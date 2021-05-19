В Сети появилось видео эффектных маневров ракетоносцев Ту-95МС в Поволжье

Саратов, 19 мая. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС «Медведь» провели проверку систем ПВО в Саратовской области. Видео с учений опубликовали в Сети.

Самолеты взлетели в небо с аэродрома в Поволжье и выполнили ряд электронных пусков крылатых ракет. Огонь велся как одиночно, так и попарно. Пилоты отработали маневры в плотном строю на больших высотах.

Кроме этого, военнослужащие ВС России совершили тренировочные полеты по заданному маршруту по приборам без визуальной ориентации. Затем экипажи ракетоносцев вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем. Сайт 360tv.ru показывал видео полета этих ракетоносцев в Амурской области.