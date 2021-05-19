Молодой бурят получил десять лет тюрьмы за подготовку к массовому убийству

Улан-Удэ, 19 мая. Суд приговорил 20-летнего мужчину к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за приготовление к убийству людей в одном из учебных заведений города.

Свой преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца, поскольку был пойман сотрудниками МВД и ФСБ по Бурятии, говорится в заявлении Следственного комитета. Так, по версии правоохранителей, с 2018 года молодой человек интересовался информацией о массовых убийствах людей в школах. После этого он решил учинить расправу в одном из техникумов Улан-Удэ.

Устроившего стрельбу в казанской гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева признали склонным к суициду, сообщало Федеральное агентство новостей. В настоящий момент он содержится в одиночной камере и ожидает психолого-психиатрическую экспертизу.