Ученые из США впервые смогли определить путь мысли человека через мозг

Вашингтон, 19 мая. Американским ученым впервые удалось отследить и выяснить, как мысль движется через головной мозг человека.

Они провели исследования с участием пациентов с эпилепсией, благодаря чему появился шанс зарегистрировать мыслительное движение. Каждому испытуемому предстояло выполнить несколько задач согласно индивидуальному расположению электродов.

Электрическую активность ученые зафиксировали при помощи электрокортикографии. Для этого они разместили сотню микроэлектродов над определенными участками коры мозга. Как оказалось, ключевую роль в мыслительном процессе играет префронтальная кора, которая выполняет функцию координационного центра и помогает отвечать на вопросы.

Ранее исследователи из Великобритании доказали взаимосвязь депрессии с воспалениями в организме. Иммунитет может регулировать возможное поведение и заставлять мозг действовать в особом «режиме болезни».