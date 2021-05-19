В ХАМАС опровергли информацию о готовности прекратить огонь по Израилю

Рамалла, 19 мая. Информация израильских СМИ о готовности Палестины прекратить нанесение ударов по Израилю не соответствует действительности, заявил член движения ХАМАС Иззат ар-Решек.

Ранее в израильских СМИ появились сообщения, что палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение Египта о прекращении огня в ходе израильско-палестинского конфликта.

Вооруженные столкновения между израильскими военными и палестинцами начались 10 мая.

Также недавно сообщалось, что военные Израиля нанесли 120 авиаударов по сектору Газа 18 мая. Были даже осуществлены ракетные удары по престижному району Эр-Рималь в Газе.