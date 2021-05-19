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Обманутая женщина перевела на счет аферистов 400 млн рублей

Обманутая женщина перевела на счет аферистов 400 млн рублей

Москва, 19 мая. Порядка 400 млн рублей похитили у клиентки банка, и это рекордная украденная сумма, заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Женщина, по предварительным данным, самостоятельно перевела деньги. Аферисты связались с ней и представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации. Злоумышленники заявили, что «спасут» ее от мошенников. Жертва поверила им и рассказала о двух счетах: один на 14 млн рублей, второй — 380 млн рублей.

Сумма оказалась настолько крупной, что преступникам пришлось привлечь «сотрудников ФСБ». Один из них целый месяц тянул деньги из обманутой россиянки.

Мошенники заставили 62-летнего медбрата больницы в Ленобласти набрать кредиты почти на 3 млн рублей, сообщал ФАН. Все деньги он перевел на чужие счета.

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