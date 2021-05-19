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19 мая 12:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
12:09
США
Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля
12:08
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
12:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
12:08
Шоу-бизнес
Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
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Турецкая оппозиция назвала Нетаньяху «израильской версией Эрдогана»

Ближний Восток
Турецкая оппозиция назвала Нетаньяху «израильской версией Эрдогана»
Global Look Press  /  Depo Photos/ZUMAPRESS.com

Анкара, 19 мая. Лидер оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за двойственный подход по отношению к Израилю.

Политик, выступая на собрании партии, напомнила, что по итогам парламентских выборов в марте премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство и президент страны Реувен Ривлин поручил эту задачу председателю оппозиционной партии «Еш Атид» Яиру Лапиду. По словам Акшенер, это привело к тому, что израильские арабские фракции внезапно стали играть критическую роль, а это открыло возможность для формирования новой власти.

Как отметила глава «Хорошей партии», все эти события привели к тому, что Нетаньяху, чтобы удержаться на плаву и «расшатать» положение конкурентов, не побоялся жертвовать жизнями людей и спровоцировал кризис — столкновения у мечетей Аль-Акса и Куббат Ас-Сахра и операцию в Секторе Газа. В результате, заявила Акшенер, в ответ израильские арабские партии также вышли из коалиционных переговоров.

Таким образом, оппозиционный политик уподобила Нетаньяху президенту Турции, назвав его «израильской версией Эрдогана». Лидер «Хороший партии» отметила, что подобные «популистские лидеры с подростковым поведением» готовы создавать кризисные ситуации для того, чтобы сохранить свое место во власти.

Кроме того, Мераль Акшенер раскритиковала турецкого президента и его сподвижников за лицемерие по отношению к палестинскому народу. По ее словам, руководство республики не сделало ни одного конкретного  шага, чтобы сдержать агрессию Израиля и помочь Палестине. Как отметила политик, помимо популистских высказываний Эрдогана и громких статей проправительственных СМИ, по факту никаких действий предпринято не было.

«Между нами и Израилем торговые отношения превышают 6 миллиардов долларов. Были эти отношения приостановлены? Нет. У нас есть радиолокационная станция Кюреджик, не так ли? Эта база отслеживает возможные атаки на Израиль со стороны Ирана. Была ли эта база закрыта? Нет. Ничего не было сделано. Итак, что мы имеем? Лишь горделивые речи и исторические тирады с трибуны», — заявила Акшенер.

Реакция

Слова лидера «Хорошей партии» спровоцировали негодование у сторонников правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и лояльных президенту газет. Особенное недовольство вызвало сравнение Эрдогана с Нетаньяху.

Так, министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль резко осудил заявления Акшенер, назвав их «грубыми и возмутительными».

«Поставить нашего уважаемого президента, надежду и молитву угнетенных во всем мире, в один ряд с кровавым лидером фашистского израильского режима — отсутствие меры рассудительности и полное неблагоразумие. Человеческая вежливость не должна пренебрегаться ради политической конкуренции.», — сказал политик.

Пресс-секретарь ПСР Омер Челик назвал Эрдогана «главным защитником дела палестинцев», а заявления председателя «Хорошей партии» — «одним из крупнейших уродств политической жизни». По его мнению, слова о схожести турецкого и израильского лидеров могут служить усилиям тех, кто «хочет навредить борьбе президента Турции за Палестину и мечеть Аль-Акса».

Проправительственная газета Takvim опубликовала карикатуру: на ней Мераль Акшенер прыгает на скакалке, которую крутят Нетаньяху и один из руководителей запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Известный журналист Эрен Шентюрк назвал слова об «израильской версии Эрдогана» «дискурсивным союзом с РПК», а саму Акшенер — «громкоговорителем для микрофона из-за океана и попугаем зазубренных речей из США».

Так и есть

Несмотря на возмущение сторонников Эрдогана и активизацию сторонников ПСР в соцсетях, слова Акшенер не лишены правды. При всем негативном фоне в отношениях с Израилем торговля между двумя странами неуклонно увеличивается даже по мере ухудшения отношений.

Согласно данным Института статистики Турции (TÜIK), объем торговли между Анкарой и Тель-Авивом составляет порядка 6,5 миллиарда долларов, хотя, когда ПСР только пришла к власти, он достигал около 1,5 миллиарда долларов. За последние десять лет экспорт Турции в Израиль вырос на 110%, несмотря на серию конфликтов и разногласий между государствами. Так, в 2020 году «враждебная» средиземноморская страна заняла третье место среди импортеров турецких товаров и услуг.

Турецкая оппозиция назвала Нетаньяху «израильской версией Эрдогана»
Федеральное агентство новостей  / 

Помимо прочего, Нетаньяху действительно может намеренно идти на эскалацию напряженности в регионе, чтобы разрешить политический тупик, в котором он оказался. Найдя врага в лице палестинских агрессоров, премьер-министр пытается решать свои вопросы перед предстоящими выборами привычными ему методами консолидации израильского общества.

Это же напряжение в отношениях между мусульманским миром и Израилем дает шанс Эрдогану, теряющему свой электорат в своей стране, вернуть голоса потенциальных избирателей и повысить свой авторитет у приверженцев ислама по всему миру. Турецкий лидер в целом не упускает любой кризис в регионе для подъема своей популярности.

Несмотря на обвинения Израиля в терроризме и обещания противодействовать его агрессии, руководство Турции пока только воспользовалось лишним случаем напомнить о себе как о мусульманской державе, но не предприняло конкретных мер для урегулирования ближневосточного конфликта.

турция эрдоган израиль нетаньяху акшенер
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