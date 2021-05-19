Турецкая оппозиция назвала Нетаньяху «израильской версией Эрдогана»

Анкара, 19 мая. Лидер оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за двойственный подход по отношению к Израилю.

Политик, выступая на собрании партии, напомнила, что по итогам парламентских выборов в марте премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство и президент страны Реувен Ривлин поручил эту задачу председателю оппозиционной партии «Еш Атид» Яиру Лапиду. По словам Акшенер, это привело к тому, что израильские арабские фракции внезапно стали играть критическую роль, а это открыло возможность для формирования новой власти.

Как отметила глава «Хорошей партии», все эти события привели к тому, что Нетаньяху, чтобы удержаться на плаву и «расшатать» положение конкурентов, не побоялся жертвовать жизнями людей и спровоцировал кризис — столкновения у мечетей Аль-Акса и Куббат Ас-Сахра и операцию в Секторе Газа. В результате, заявила Акшенер, в ответ израильские арабские партии также вышли из коалиционных переговоров.

Таким образом, оппозиционный политик уподобила Нетаньяху президенту Турции, назвав его «израильской версией Эрдогана». Лидер «Хороший партии» отметила, что подобные «популистские лидеры с подростковым поведением» готовы создавать кризисные ситуации для того, чтобы сохранить свое место во власти.

"İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Peki bu ilişkiler askıya alındı mı? Alınmadı"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazze'de yaşananlara karşı hükümetin izlediği politikayı eleştirdi — euronews Türkçe (@euronews_tr) May 18, 2021

Кроме того, Мераль Акшенер раскритиковала турецкого президента и его сподвижников за лицемерие по отношению к палестинскому народу. По ее словам, руководство республики не сделало ни одного конкретного шага, чтобы сдержать агрессию Израиля и помочь Палестине. Как отметила политик, помимо популистских высказываний Эрдогана и громких статей проправительственных СМИ, по факту никаких действий предпринято не было.

«Между нами и Израилем торговые отношения превышают 6 миллиардов долларов. Были эти отношения приостановлены? Нет. У нас есть радиолокационная станция Кюреджик, не так ли? Эта база отслеживает возможные атаки на Израиль со стороны Ирана. Была ли эта база закрыта? Нет. Ничего не было сделано. Итак, что мы имеем? Лишь горделивые речи и исторические тирады с трибуны», — заявила Акшенер.

Реакция

Слова лидера «Хорошей партии» спровоцировали негодование у сторонников правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и лояльных президенту газет. Особенное недовольство вызвало сравнение Эрдогана с Нетаньяху.

Так, министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль резко осудил заявления Акшенер, назвав их «грубыми и возмутительными».

«Поставить нашего уважаемого президента, надежду и молитву угнетенных во всем мире, в один ряд с кровавым лидером фашистского израильского режима — отсутствие меры рассудительности и полное неблагоразумие. Человеческая вежливость не должна пренебрегаться ради политической конкуренции.», — сказал политик.

Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 18, 2021

Пресс-секретарь ПСР Омер Челик назвал Эрдогана «главным защитником дела палестинцев», а заявления председателя «Хорошей партии» — «одним из крупнейших уродств политической жизни». По его мнению, слова о схожести турецкого и израильского лидеров могут служить усилиям тех, кто «хочет навредить борьбе президента Турции за Палестину и мечеть Аль-Акса».

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.



Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 18, 2021

Проправительственная газета Takvim опубликовала карикатуру: на ней Мераль Акшенер прыгает на скакалке, которую крутят Нетаньяху и один из руководителей запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine sosyal medyadan tepki yağdı: #NetanYahuSensinMeral — Takvim (@takvim) May 18, 2021

Известный журналист Эрен Шентюрк назвал слова об «израильской версии Эрдогана» «дискурсивным союзом с РПК», а саму Акшенер — «громкоговорителем для микрофона из-за океана и попугаем зазубренных речей из США».

Meral Akşener “Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" dedi.

Bu PKK ile söylem birliğidir.

Bu okyanus ötesindeki mikrofona hoparlör olmaktır.

Bu ABD’den ezberletilen lakırdıların papağanlığıdır.

Bu Meral Akşener’in aklını kime kiraya verdiğinin itirafıdır. — Erem Şentürk (@EremSenturk) May 18, 2021

Так и есть

Несмотря на возмущение сторонников Эрдогана и активизацию сторонников ПСР в соцсетях, слова Акшенер не лишены правды. При всем негативном фоне в отношениях с Израилем торговля между двумя странами неуклонно увеличивается даже по мере ухудшения отношений.

Согласно данным Института статистики Турции (TÜIK), объем торговли между Анкарой и Тель-Авивом составляет порядка 6,5 миллиарда долларов, хотя, когда ПСР только пришла к власти, он достигал около 1,5 миллиарда долларов. За последние десять лет экспорт Турции в Израиль вырос на 110%, несмотря на серию конфликтов и разногласий между государствами. Так, в 2020 году «враждебная» средиземноморская страна заняла третье место среди импортеров турецких товаров и услуг.

Федеральное агентство новостей /

Помимо прочего, Нетаньяху действительно может намеренно идти на эскалацию напряженности в регионе, чтобы разрешить политический тупик, в котором он оказался. Найдя врага в лице палестинских агрессоров, премьер-министр пытается решать свои вопросы перед предстоящими выборами привычными ему методами консолидации израильского общества.

Это же напряжение в отношениях между мусульманским миром и Израилем дает шанс Эрдогану, теряющему свой электорат в своей стране, вернуть голоса потенциальных избирателей и повысить свой авторитет у приверженцев ислама по всему миру. Турецкий лидер в целом не упускает любой кризис в регионе для подъема своей популярности.

Несмотря на обвинения Израиля в терроризме и обещания противодействовать его агрессии, руководство Турции пока только воспользовалось лишним случаем напомнить о себе как о мусульманской державе, но не предприняло конкретных мер для урегулирования ближневосточного конфликта.