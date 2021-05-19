МИД Таджикистана сообщил о подготовке к визиту Путина в Душанбе

Душанбе, 19 мая. Таджикистан готовится к визиту президента России Владимира Путина в декабре, сообщил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Мухриддин отметил, что российский лидер планирует посетить столицу Таджикистана во второй декаде декабря.

«Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан», — подчеркнул глава ведомства.

Сейчас правительства и министерства иностранных дел обеих стран ведут работу по содержательному наполнению визита. Этот вопрос обсуждался и на переговорах с Лавровым, заключил Сироджиддин Мухриддин.

Накануне Путин заявил, что Москва и дальше будет продолжать оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь.