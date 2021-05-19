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19 мая 12:29
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новостей
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
12:09
США
Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля
12:08
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
12:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
12:08
Шоу-бизнес
Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
12:06
Происшествия
Аферистка «продала» петербургской пенсионерке акции «Газпрома» на 1,4 млн рублей
Все новости

Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии

Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
минкурортов Краснодарского края  / 

Лето-2021 для российского туриста снова будет ограниченным в плане возможностей для отдыха, но значительно разнообразнее по вариантам, чем годом ранее. ФАН решил выяснить, куда податься в этом сезоне, как сделать это выгодно и остаться довольным от отпуска.

Курорты Краснодарского края

Цены на отдых на побережье Черного моря в этом году кусаются, так говорят те, кто отправился туда уже в мае. Затраты гостей исчисляются десятками тысяч рублей. Питание, проживание, стоимость развлечений — дороже стало все. Но так ли это на самом деле и как можно избежать дополнительных затрат?

Если вы предпочитаете бюджетный отдых, то неделя проживания в хостеле, который находится в центре Сочи, вам обойдется в 6 тысяч рублей — на двоих. Безусловно, это самый недорогой вариант, но он еще доступен для бронирования. Стоимость отелей на этот же срок начинается от 8,5 тысячи, правда, ванная в этом случае будет общей, но включен завтрак. Есть варианты и по 330 тысяч рублей, но тут, как говорится, на вкус и цвет.

Питание. Цены если и увеличились, то незначительно, об этом нам рассказали администраторы сразу нескольких заведений. В курортных городах создается искусственный ажиотаж, буквально на днях в заведения общепита выстроилась очередь за мидиями. Но спрос рождает предложение, а вместе этим и неизбежное удорожание тех или иных товаров.

Экскурсии и развлечения. Здесь история такая же, как и по питанию. Бюджетные варианты всегда найти можно, но для этого стоит взвешенно подойти к организации отдыха и продумать его заранее. Если будете покупать их у уличных зазывал, то определенно рискуете заплатить больше.

Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
минкурортов Краснодарского края  / 

Отдых в Крыму

Стоимость отдыха на Крымском полуострове будет чуть ниже, чем на материке. Об этом говорят как сами туристы, так и данные открытых источников, обещающие более выгодные цены на проживание и экскурсионное обслуживание.

«Мы прилетели в Крым на недельку, завтра вот последний день отдыха. Очень довольны, все понравилось, совершенно не пожалели и денег потратили в меру. Проехали по всем знаковым местам: мыс Фиолент, Ласточкино гнездо, тропа Голицына — эмоции очень яркие. Здесь стоит побывать», — рассказала ФАН Мария Карасева, жительница Барнаула.

Майские праздники стали рекордными для Крыма. Был установлен абсолютный рекорд за весь постсоветский период. За это время в регионе побывали 520 тысяч человек — в сравнении с 2019 годом рост составил 72%.

«Значительно вырос поток автотуристов: впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Доля автотуристов в этом году на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% — ж/д транспортом, менее 1% — через границу с Украиной», — рассказали ФАН в министерстве курортов и туризма региона.

В Крыму есть около 700 официально зарегистрированных средств размещения, их загрузка составляла примерно 70%, а кое-где достигала 85%, отели в категории пять звезд были забиты до отказа — 95%, четырехзвездочные — на 90%. 

Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
министерство курортов и туризма Крыма  / 

Абхазия дает зеленый свет

Российским туристам добраться до Абхазии станет гораздо проще. Президент республики Аслан Бжания подписал распоряжение, которое регламентирует прохождение госграницы. Для ускорения пограничного и таможенного контроля автобусы с туристами теперь будут передвигаться по полосе для спецтранспорта. Их будут досматривать вне очереди. Возможным будет досмотр в салоне без высадки пассажиров. При этом сопровождающие, гиды должны иметь списки туристов и водителей с копиями паспортов.

В этом году Абхазия планирует принять 1,1 млн российских туристов. При этом сдавать ПЦР-тесты на коронавирус после возвращения в Россию туристам не нужно, как и уходить на самоизоляцию. 

«С учетом единого эпидемиологического пространства и достаточно стабильной ситуации в Республике Абхазия принято решение, что после посещения этой страны граждане России могут не сдавать ПЦР-тесты и не вносить эти данные на Госуслуги», — заявили в Роспотребнадзоре.

Стоимость размещения в отелях и гостиницах Абхазии несколько ниже, чем на курортах Кубани и Крыма. Сервис, как говорят гости, порой хромает, даже в отелях высокого класса, которые в стране тоже есть. Но он постепенно подтягивается, год от года отдыхать в Стране души становится комфортнее.

«Абхазия поражает своим гостеприимством и природными богатствами. Вкусная кухня, южный колорит, удивительные виды — все это очень подкупает, тем более что стоит это совсем недорого. Мы отдыхали летом 2019 года, на семью из троих человек потратили 65 тысяч за 9 дней. Не скажу, что отказывали себе в чем-то. Сейчас цены, наверное, чуть повыше будут, но уверен, что в сравнении с российскими курортами они не идут. Там точно будет дешевле», — рассказал ФАН Максим Кравцов, житель Кемеровской области.

Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
pixabay.com  / 

Зарубежный отдых

К середине мая стало понятно, что для россиян в этом сезоне будет доступен и заграничный отдых. Наших туристов готовы принимать около десяти стран. На самом деле больше, только попасть в них можно обходными путями либо через приглашение от родственников, знакомых, при поездке на лечение, либо соблюдая некоторые формальности.

Соблюдать много правил надо и отправляясь в официально открытые для россиян и туризма страны. По последним данным, гостей из нашей страны готовы принимать в Доминикане, Грузии, Марокко, Греции, Иордании, Египте, Черногории, Мексике и на Кипре. Кроме визовых препятствий (в некоторых странах), действуют жесткие «коронавирусные» правила. В большинстве случаев потребуется сдавать ПЦР-тест, порой даже не один раз. Где-то за свой счет, где-то это может быть бесплатным — к примеру, в аэропорту Доминиканы выборочно проводят дыхательные экспресс-тесты.

Турция и Танзания оказались закрыты, хотя еще недавно были доступны для россиян и на них возлагались большие туристические надежды. Туроператоры, чтобы вернуть туристов оттуда, направляли пустые самолеты, и, конечно, несли при этом убытки. Правительством выделен миллиард рублей на поддержку туроператоров.

Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
pixabay.com  / 

Доступная Россия

Отдыхать в России станет дешевле. Об этом рассказали в Ростуризме. При этом побывать на Алтае, Байкале и других дальних уголках России можно будет по вполне привлекательной цене.

«Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в 2 раза. На это будет выделено 1,2 млрд рублей», — рассказала Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию подробно остановился на доступном отдыхе для детей. Уже известно, что в ближайшее время запустят программу, которая сделает детский отдых доступнее, на это предусмотрели 5 млрд рублей. Она будет работать как и уже знакомый многим «туристический кешбэк». Родителям будут возвращать 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. О начале действия этой программы будет известно до конца мая.

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