Опрос показал, сколько россиян испытывают стресс на фоне пандемии коронавируса

Москва, 19 мая. Порядка 80% россиян пережили стресс в 2020 году, более половины опрошенных до сих пор испытывают нервное напряжение.

Около 55% заявили, что в январе-феврале 2021 года находились в состоянии стресса. Об этом говорится в результатах опроса холдинга «Ромир», передает ТАСС.

«На вопрос, испытывали ли респонденты стресс в 2020 году, 79% опрошенных дали положительный ответ», — сказано в исследовании.

Женщины испытывают стресс чаще, чем мужчины (56% и 51% соответственно). Сильнее всего нервное напряжение ощущают люди моложе 40 лет. Из респондентов старше 75 лет о стрессе заявили 55%, от 41 до 50 лет — 48%, и от 51 до 74 лет — 42%. Порядка 62% обеспокоены инфляцией и повышением цен, 56% — маленькими зарплатами, и 30% беспокоит кризис в экономике. Также 27% встревожены из-за безработицы, и 25% испытывают стресс из-за расслоения населения.

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