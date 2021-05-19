Депутат ГД Затулин рассказал об ошибке России в отношениях с Украиной

Москва, 19 мая. Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, какой «просчет» в двусторонних отношениях с Украиной допустила в 90-е годы Россия.

Парламентарий высказал свое мнение относительно того, почему Москва не включила в перечень недружественных государств Украину. По его версии, Кремль якобы неправильно выстраивал отношения с Киевом в 90-е годы.

«Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Затулин.

По мнению депутата, Киев в течение всего периода независимости стремится «уйти от любой ответственности». В конце концов, Россия поверила в то, «что Украина не состоявшееся государство», и предъявлять ей претензии — «себя не уважать», считает Затулин. Парламентарий уверен, что «борьба за Украину не закончена» и «за умы украинцев тоже».

Ранее Украине предрекли неизбежный обвал экономики, так как украинский бюджет надут странами Запада искусственно. Острую фазу кризиса специалисты ждут в следующем году.