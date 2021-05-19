НГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новосибирск, 19 мая. Корреспондент Федерального агентства новостей из Новосибирска сообщил, что эвакуация НГТУ произошла из-за сообщения о минировании.

Сотрудник агентства передает, что заминирован первый кампус. Он добавил, что всех эвакуировали, а высшее учебное заведение на сегодня закрыто. На месте происшествия работает Росгвардия.

Ранее сообщалось о подробностях отравления 11 детей газом в Новокузнецке. Инцидент произошел в школе №26. Сообщается, что в результате происшествия девять из них были доставлены в больницу №7.