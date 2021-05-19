Корпорация «Ростех» планирует разработать гибридный авиадвигатель

Москва, 19 мая. Генконструктор Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростех» (ОДК) Юрий Шмотин анонсировал появление демонстратора технологий гибридного авиадвигателя в 2023 году.

В перспективе гибридный двигатель по техническим характеристикам не будет уступать существующим газотурбинным установкам. В то же время он будет расходовать гораздо меньше топлива и наносить экологии меньший вред. По словам Шмотина, в ОДК уже установлены сроки выполнения научно-исследовательских работ и сформирована команда.

«В деталях я бы сейчас не хотел об этом рассказывать, но первые результаты мы планируем получить уже в течение двух лет. Это будет демонстратор технологий гибридной силовой установки», — сообщил специалист.

Ранее сообщалось, что ОДК работает над созданием лопатки вентилятора из полимерных композитов для авиадвигателя ПД-35. По словам Шмотина, в 2021 году запланировано создание рабочей конструкторской документации на лопатку вентилятора для двигателя ПД-35.