Чтобы цвет окрашенных прядей дольше оставался идеальным, а натуральные волосы выглядели ярко, нужно использовать оттеночные средства. Они сохраняют желанный оттенок и ухаживают за локонами.

Но в палитре оттенков оттеночных шампуней так просто растеряться! Фиолетовые, красные, зеленые тона — кому они нужны? Как выбрать свой цвет правильно? И как пользоваться средством? Подробное руководство по выбору и использованию оттеночных шампуней для волос читайте в обзоре ФАН.

Что такое оттеночный шампунь?

Это вспомогательное средство по уходу за окрашенными и натуральными волосами. Считать его выбором лишь блондинок и тех, кто вынужден регулярно подкрашивать пряди, ошибочно. На самом деле оттеночный шампунь для волос будет полезен каждой женщине, ведь он способен не только усиливать цвет прядей, но и заботиться об их качестве.

Средство не меняет тон локонов, в нем нет окислителей и окрашивающих компонентов, как в красках. Оно способно лишь «балансировать» желанный оттенок: после окрашивания не позволяет краске быстро вымываться или замещаться неприятной рыжиной. А на натуральных прядях работает как защитный барьер: не позволяет им обесцвечиваться в результате воздействия солнца или соленой морской воды. Используя подходящий состав, можно не переживать, что локоны выгорят летом или потеряют любимый тон во время отдыха на пляже.

Факт. Нет смысла добиваться желанного тона с помощью одного лишь шампуня. Если краска смылась или пряди потеряли привычный натуральный цвет, он не спасет. Волосы после оттеночного шампуня не меняют цвет. Если пигмент потерян, нужно сначала восстановить его окрашиванием, а затем использовать оттеночное средство.

Состав содержит ухаживающие и тонирующие компоненты, которые обволакивают пряди невидимой пленкой и восстанавливают их структуру. Они же меняют преломление световых лучей таким образом, чтобы создать эффект желанного оттенка волос.

Федеральное агентство новостей /

Что лучше — оттеночный бальзам или шампунь

Средства не исключают друг друга — напротив, могут использоваться в тандеме, чтобы как можно дольше сохранить достигнутый тон волос. Бальзамы, как правило, обладают насыщенной пигментами формулой, что позволяет им усиливать оттенок или окрашивать пряди на период до двух недель.

Шампунь при этом может использоваться для закрепления полученного результата. Без специального шампуня ни следа от достигнутого с помощью бальзама тона не останется уже после четвертого мытья головы. С ним же можно сохранить результат дольше — до трех недель.

Факт. Оттеночный бальзам лучше использовать для поддержания цвета темных волос. Тогда и шампунь следует выбирать густой, насыщенный пигментами. Средства создают и поддерживают коричневые, шоколадные нюансы без минимального вреда для волос. С блондами достигнуть того же эффекта невозможно. Чтобы цвет «лег», потребуется предварительное обесцвечивание прядей.

Как работают оттенки оттеночных шампуней

Важно понимать, что такие средства не обладают способностью окрашивать. Это, скорее, светофильтры, а потому результат зависит не столько от выбранного цвета оттеночного шампуня, сколько от базы, то есть собственного тона волос.

Иногда приходится поэкспериментировать в поиске лучшего варианта — с этим часто сталкиваются обладательницы светлых локонов. Ведь именно на них, в зависимости от подтона, средства могут давать совершенно разный, даже неожиданный результат.

Например, фиолетовый оттеночный шампунь, который помогает нейтрализовать желтизну у блондинок с шевелюрой хорошей густоты, на тонких и редких волосах может «выдать» тот самый фиолетовый цвет. Поэтому эксперты советуют девушкам, которые часто прибегают к окрашиванию, обесцвечивают пряди и обладают тонкими волосками, подбирать оттенок с помощью стилиста или парикмахера. В этом случае риск ошибиться будет минимальным.

pixabay.com / Jill Wellington

В зависимости от тона эффекты оттеночного шампуня могут быть разными:

розовый. Не сработает на темных прядях, но позволит создать оригинальный эффект нюдового окрашивания на светлых. С ним можно получить модный омбре или легкий градиент, вооружившись лишь тонирующим средством и расческой с частыми зубьями. Смывается, если промыть голову три-четыре раза;

серебристый. Такие составы насыщены светоотражающими факторами и никакого тонирующего эффекта не оказывают. Но они прекрасно работают на седых прядях, не маскируя естественный тон, а придавая ему глянец и блеск. Оттеночный шампунь для седых волос серебристого цвета не стоит использовать при желании получить другой оттенок. Добиться цветокоррекции иначе, чем окрашиванием, не удастся;

рыжий (пурпурно-красный). Этот тон, несмотря яркость, способен эффективно справляться с нежелательной желтизной. Но он подойдет девушкам с темными прядями, тогда как золотистый оттенок светлых может лишь усилить.

Используйте фиолетовый состав, чтобы поддерживать бежевые, перламутровые тона. Персиковый подойдет для усиления рыжины — медного, оранжевого оттенков. Коричневый обладает моделирующим эффектом, он насыщает шоколадный оттенок и создает на светлых прядях красивый бежевый. Серые и сине-зеленые составы подойдут блондинкам, они предназначены для формирования холодно-серого тона.

Как выбрать средство для регулярного ухода

Отталкивайтесь от цвета волос и того оттенка, который вы хотите нейтрализовать или усилить.

Оттеночный шампунь для блондинок

По мере вымывания пигмента пряди получают заметную желтизну или золотистый подтон. С ними эффективно справляются фиолетовые и синие пигменты. Фиолетовые считаются универсальными: они помогают поддерживать достигнутые холодные нюансы между окрашиваниями, а также прятать неприятную желтизну, появившуюся после использования масел или без поддерживающего тон ухода.

Если рыжина появилась при смене цвета или в результате агрессивного воздействия насыщенной металлами воды, подойдет синий шампунь. Он же может применяться для поддержания холодного блонда, но если волоски тонкие и негустые, синева может на них проявляться.

Серебристые пигменты хороши для ухода сразу после окрашивания. Такой оттеночный шампунь для блондинок защитит от появления желтизны. Но если момент упущен и желтизна уже возникла, серебристый пигмент нейтрализовать ее не сможет. Для этого нужны фиолетовый и синий.

pixabay.com / Angie Sage

Оттеночный шампунь для русых волос

Через некоторое время после окрашивания на них могут проявляться красноватые и медные тона. Важно правильно идентифицировать оттенок, который нужно нейтрализовать, в противном случае можно получить обратный эффект:

золотисто-медный убирают составы с сине-фиолетовыми и сине-пурпурными пигментами;

медный и оранжевый скроет синий шампунь;

красно-медный, красно-оранжевый пигмент замаскирует сине-зеленый.

Совет. В магазинах по продаже профессиональной косметики могут предложить цветовой круг, который удобно использовать для выбора нейтрализующего тона. Его же можно найти в интернете и руководствоваться простой и удобной подсказкой. Эффективный нейтрализующий оттенок будет находиться на противоположной стороне цветового круга.

Оттеночный шампунь для темных волос

При желании насытить темный тон можно уверенно выбирать моделирующий состав шоколадного, коричневого оттенков. Темноволосые девушки могут не переживать о получении неожиданного или неприятного оттенка. Ни фиолетовый, ни зеленый на таких волосах не проявятся ни при каких условиях.

Единственный тон, который появляется через некоторое время после окрашивания, — красный. С ним помогут справиться средства с зелеными пигментами. Их можно применять до следующего окрашивания, а после него перейти на темную палитру.

Лучшие оттеночные шампуни для волос

Не обязательно использовать профессиональную косметику, чтобы добиться идеального цвета. В эту подборку мы включили средства разных ценовых категорий с хорошими отзывами пользовательниц.

Irida М Classic

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

В отличие от многих тонирующих средств, оттеночный шампунь «Ирида» нужно использовать после мытья головы. Его наносят на чистые пряди и оставляют на 5-40 минут. Тон можно выбрать разный: от платинового до насыщенного коричневого, а использовать по мере необходимости для защиты и обновления окрашивания. Ведь в отличие от краски, ни аммиака, ни перекиси в его составе нет, зато присутствуют улучшающий структуру волосков кератиновый компонент.

По отзывам, при регулярном использовании можно добиться желаемого цвета. При правильном выборе удастся скорректировать желтизну блонда или насытить коричневый тон. Особенно привлекательна стоимость средства: в комплекте три пакетика по символичной цене.

Средняя цена: 111 рублей.

«Тоника Нейтрализатор желтизны»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Для очень светлых и седых волос российский производитель предлагает нейтрализующий состав. Оттеночный шампунь «Тоника» содержит фиолетовые компоненты, обладает тонирующим и ухаживающим действием. Состав насыщен растительными маслами и витаминами, а потому подойдет для регулярного использования. Производитель гарантирует отсутствие эффекта «Мальвины» и, по мнению пользователей, обещание соблюдает.

При регулярном использовании желтизна действительно пропадает, но при использовании нужно надевать перчатки, так как, по отзывам, сильно сушит кожу рук. Хватает флакона надолго, средство приятно пахнет и стоит недорого.

Средняя цена: 148 рублей.

L'Oreal Expert Silver Magnesium

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Решение для седых и очень светлых «пергаментных» волос. Оттеночный шампунь «Лореаль» защищает их от изменения цвета, насыщает аминокислотами, заботится об их здоровье. Формула включает салициловую кислоту для заботы о состоянии кожи головы и протеины, которые встраиваются в волоски и придают им упругость. Оттенок сохраняется чистым, глубоким, а локоны получают блеск, выглядят ухоженными.

По отзывам, отлично справляется с желтизной, экономно расходуется. Подходит для блондинок, а при использовании с маской или бальзамом этого же бренда улучшает вид прядей — они становятся более плотными, здоровыми. Но холодный оттенок не создает и волосы не подкрашивает, несмотря на свой насыщенный фиолетовый цвет.

Средняя цена: 692 рубля.

Estel Curex Color Intense

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Для светловолосых девушек и блондинок разработано это средство. Оттеночный шампунь «Эстель» призван защитить волоски от пожелтения и сохранить идеальный тон на длительное время. Чистый цвет обеспечивается формулой с фиолетовыми пигментами, которые поддерживают серебристые, холодные оттенки. Для заботы о локонах в состав включен витамин В5, который укрепляет пряди и придает им упругость.

По отзывам, шампунь работает на холодном тоне блонд, освежает его и продлевает периоды между окрашиваниями. Желтизну убирает, но девушки замечают, что пряди становятся более сухими, а потому рекомендуют сочетать это средство с дополнительным уходом: бальзамом, маской. Привлекательны объем шампуня и его стоимость.

Средняя цена: 265 рублей.

Concept Blond Explosion anti-yellow

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще одно недорогое средство, которое поможет сохранить чистый блонд. Оттеночный шампунь Concept подходит для осветленных и окрашенных прядей, насыщен фиолетовыми пигментами, которые гасят желтый тон. Преимущество средства — в его хороших защитных свойствах: состав включает термозащиту, компоненты для питания и ухода. Также содержит аминокислоты, которые защищают от статического электричества, что привлекательно для зимнего ухода.

Пользовательницы считают, средство можно уверенно считать прекрасной находкой для блондинок. Стоит оно недорого, не сушит пряди, поддерживает оттенок и убирает желтые нюансы. Отлично промывает жирные корни, поддерживает чувство свежести. На очень светлых прядях может дать пепельный тон.

Средняя цена: 294 рубля.

Kapous Life Color

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Для экспериментов с цветом или поддержания его после окрашивания разработан оттеночный шампунь «Капус». Линейка от производителя профессиональной косметики содержит шесть популярных тонов. Для темноволосых — коричневый и медный, для русых — песочный. Средство позволяет примерить на себя красный и баклажановый цвета. Флакона хватает надолго, а пользоваться составом можно для маскировки седины или в качестве легкого, щадящего окрашивания.

Пользовательницы отмечают простоту применения, сохранение тона до двух недель и хорошее состояние прядей после использования средства. Но если оно попадает на полотенце или одежду, отстирать его непросто, поэтому при тонировании важно соблюдать осторожность.

Средняя цена: 405 рублей.