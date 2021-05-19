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Названа причина зависимости Украины от электричества из России

Названа причина зависимости Украины от электричества из России

Москва, 19 мая. Отказ от российской электроэнергии на Украине возможен лишь при синхронизации ее энергосистемы с европейской, заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

По словам специалиста, заменить Россию на рынке электроэнергии Украины сейчас не сможет ни одна страна. Но в связи с окончанием сезона холодов энергосистема страны «балансируется без внешних поставок», уточнил Коптев.

«Вообще запрет на импорт электроэнергии из России вводился уже несколько раз, и каждый раз чрезвычайные обстоятельства вынуждали Киев его отменять. Окончательно отказаться от российского электричества страна сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E)», — цитирует эксперта РИА Новости.

Коптев уточнил, что синхронизация энергосистем Украины и Европы запланирована на 2024 год.

Ранее лидер движения русских украинцев заявил, что киевские власти взяли в заложники русских жителей Украины на территориях исторических Новороссии и Малороссии.

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