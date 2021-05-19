Названа причина зависимости Украины от электричества из России

Москва, 19 мая. Отказ от российской электроэнергии на Украине возможен лишь при синхронизации ее энергосистемы с европейской, заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

По словам специалиста, заменить Россию на рынке электроэнергии Украины сейчас не сможет ни одна страна. Но в связи с окончанием сезона холодов энергосистема страны «балансируется без внешних поставок», уточнил Коптев.

«Вообще запрет на импорт электроэнергии из России вводился уже несколько раз, и каждый раз чрезвычайные обстоятельства вынуждали Киев его отменять. Окончательно отказаться от российского электричества страна сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E)», — цитирует эксперта РИА Новости.

Коптев уточнил, что синхронизация энергосистем Украины и Европы запланирована на 2024 год.

Ранее лидер движения русских украинцев заявил, что киевские власти взяли в заложники русских жителей Украины на территориях исторических Новороссии и Малороссии.