Около 15% школьников планируют подрабатывать на летних каникулах

Москва, 19 мая. Сервис по поиску работы Superjob создал опрос для родителей, которым предстояло ответить, будут ли их дети подрабатывать этим летом.

Исследование проводилось в начале мая текущего года во всех округах РФ и длилось около недели. В нем приняли участие свыше 1 тыс. родителей детей 14-17 лет.

Во время летних каникул подростки могут найти себе официальную подработку. В большинстве случаев это работа промоутерами, курьерами и официантами, чуть реже — помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.

Опрос показал, что 15% школьников планируют подрабатывать в период летних каникул на благо семьи и собственного кошелька. Примерно 50% пока не намерены трудоустраиваться. Затруднились дать ответ 35% респондентов.

Накануне банк зафиксировал неготовность россиян к отключению интернета. Так, полностью отказаться от использования интернета готовы лишь 12% россиян, около 31% опрошенных рассказали, что готовы частично ограничить себя от Сети. При этом 58% заявили, что не видят свою жизнь без интернета.