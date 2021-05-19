LiveScience: ученые приглашают инопланетян поделиться своим опытом выживания

Москва, 19 мая. Пришельцы в скором времени получат место на Земле, где они смогут делиться с людьми своим опытом выживания. Об этом заявил философ-экспериментатор Джонатан Китс.

Разумеется, мы еще ничего не слышали об инопланетных существах. Ученые считают это загадочным, ведь Вселенная потенциально имеет множество обитаемых миров, однако прямого межпланетного контакта до сих пор не было. Об этом сообщает LiveScience.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что цивилизации, как правило, уничтожают себя, как только они становятся достаточно «продвинутыми» для того, чтобы осмысленно исследовать космос. Большая сила трудна для контроля и может погубить планету раньше, чем ее представители отправятся в межзвездное путешествие.

Эта проблема касается и человечества, ведь оно уже применяло ядерное вооружение, а вооруженный потенциал ведущих держав настолько велик, что может стереть с лица Земли все живое. Джонатан Китс считает, что если и будет контакт с инопланетянами, то с теми, кто смог преодолеть этот кризис и избежать армагеддона. Людям есть чему поучиться у таких пришельцев.

Поэтому ученый разрабатывает «Библиотеку великой тишины», которая будет базироваться в радиообсерватории Хэт-Крик в Северной Калифорнии. Китс хочет, чтобы база знаний была общедоступной. Люди не могут быть уверены, что иноземные существа со всей Вселенной будут понимать любые языки, на которых говорят на Земле.

Таким образом, объект будет содержать не книги, а артефакты переходного периода — ручные топоры, окаменелости вымерших видов, осколки тринитита и так далее. Если все пойдет по плану, коллекция в конечном итоге станет межзвездным исследовательским центром, включающим идеи, посланные существами из космоса.

«Мы начинаем обращаться к библиотекам, которые уже существуют, чтобы узнать, будут ли они размещать филиалы. И в то же время мы смотрим за пределы планеты и начинаем думать о том, что нужно, чтобы иметь филиал на Луне, например», — заявил Китс.

Ранее стало известно, что первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли уже к концу 2021 года.