Стали известны подробности отравления 11 детей газом в Новокузнецке

Новокузнецк, 19 мая. Стали известны подробности госпитализации детей с признаками легкого отравления в школе №26 в Новокузнецке.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы региона в 9:35 по местному времени. Изначально рассматривалось две версии: кто-то распылил газовый баллончик, либо газ затянуло из вентиляции.

Источник ФАН подтвердил, что пострадали 11 детей. Девять из них были доставлены в больницу №7 на обследование, двух осмотрели на месте и отпустили. Федеральное агентство новостей публикует видео с места инцидента.

Всего во время происшествия в школе находились 97 детей и шесть взрослых. Их эвакуировали.

Пожарные проверили помещение школы газоанализаторами. Приборы не показали каких-либо отклонений от нормы. Предполагается, что кто-то из школьников распылил газовый баллончик на третьем этаже.

Учебный процесс в учреждении уже восстановлен. Те, кто учится во вторую смену, идут в школу как обычно.