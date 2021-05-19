Вооруженных налетчиков задержали в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 мая. Следственный комитет Республики Калмыкия проводит расследование уголовного дела , возбужденного сразу по трем статьям: п.п. «ж, з» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст. 162 (разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «б» ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Причиной стало нападение на семью предпринимателя в селе Канукова Сарпинского района республики в ноябре 2020 года.

По версии следствия, подозреваемые проникли на территорию малого предприятия и, используя металлические предметы в качестве оружия, убили рабочего. После чего причинили телесные повреждения предпринимателю и его супруге.

В результате налета грабители похитили 500 тысяч рублей, но этого им оказалось мало. После этого они напали на домовладение другого предпринимателя. Угрожая убийством дочери и расправой над двумя малолетними внуками, преступники требовали деньги. Не обнаружив денежных средств, они забрали дорогостоящий смартфон и скрылись на территории Ростовской области.

Поиски преступников длились достаточно долго. Их задержали в начале апреля на территории Ростовской области.

Как пояснили в пресс-службе следственного комитета Республики Калмыкия, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных по факту разбойного нападения на семью предпринимателя, следователя следственного управления при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД на территории соседнего субъекта обнаружены тайники с имуществом, добытым преступным путем, а также запрещенные в гражданском обороте огнестрельное оружие и боеприпасы.

«В настоящее время по уголовному делу подозреваемым предъявлено обвинение, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками следственного управления выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы», — сообщили корреспонденту ФАН в ведомстве.

Расследование продолжается.

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