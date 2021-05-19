ВОЗ сообщила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире на 12%

Брюссель, 19 мая. Более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире на минувшей неделе, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ночь на среду.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 12%. Число летальных исходов сократилось на 5%, до 85 тысяч. По состоянию на 16 мая в мире насчитывалось 162 184 263 случая инфицирования коронавирусом.

В Индии число заразившихся за неделю увеличилось более чем на 2,3 млн. В Бразилии отмечено более 437 тыс. новых случаев, в США — более 235 тыс. новых заболевших, в Аргентине — свыше 151 тыс., в Колумбии — более 115 тыс. В Иране, Франции, Турции, Германии, Непале России и Италии на прошлой неделе заразились от 99 до 50 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что аргентинские медики выявили за сутки 35 543 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии. По данным министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа самое большое число случаев инфицирования выявили в Буэнос-Айресе — 3465 заразившихся. Всего в столице болеют 14 593 человека.