Опрос: больше четверти российских туристов крутили курортные романы

Москва, 19 мая. Российские аналитики провели опрос и узнали отношение туристов из РФ к курортным романам.

Согласно данным Туту.ру, участие в исследовании приняли более 1,6 тыс. человек. Выяснилось, что 28% респондентов заводили романы на отдыхе. Около 11% из них встречались с местными жителями, остальные 17% — с туристами. Порядка 38% высказались против этого, 34% оказались не против, однако случая завести роман на курорте пока не представилось.

Недавно россиянам назвали четыре простых способа по преображению участка в настоящий курорт, пока многие зарубежные страны остаются недоступными для путешествий. Необходимо установить бассейн, шезлонги, столики с барными стульями и наклеить фотообои.