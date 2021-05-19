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Названы неожиданные полезные свойства цикория

Названы неожиданные полезные свойства цикория

Москва, 19 мая. Цикорий часто применяют как полезную безкофеиновую альтернативу кофе. Более того, это семейство одуванчиковых имеет богатый витаминный состав.

В цикории содержатся витамины С, Е, А, В1, В2, В5 и В6, что наделяет напиток антиоксидантными свойствами, укрепляет мембраны клеток и вырабатывает иммунные клетки. Также в нем присутствует инулин, который положительно влияет на микробиом кишечника, снижает риск диабета и способствует нормализации углеводного и липидного обмена, передает РИА Новости.

В растении есть полифенол, снижающий воспалительные процессы. Он облегчает симптомы артрита и помогает при болезнях кишечника. Мочегонное свойство оказывает благоприятное воздействие на почки и мочевыделительную систему.

Цикорий помогает очистить печень от распадов алкоголя и лекарств. Регулярное употребление этого растения помогает в борьбе с диабетом.

Ранее были названы самые полезные для здоровья специи. Привычные специи могут не только украсить вкус любого блюда, но и положительно сказаться на здоровье. Ученые выяснили, что некоторые из привычных специй могут повысить иммунитет, уменьшить воспаление и даже помочь замедлить старение.

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