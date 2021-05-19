«Форсаж-9»: появились первые отзывы о фильме

Лос-Анджелес, 19 мая. Официальная премьера фильма «Форсаж-9» пока не состоялась. Однако студия Universal провела несколько предрелизных показов, которые помогли получить первые отзывы зрителей.

Автор портала CInemaBlend побывал на закрытой демонстрации киноленты. У него, как и у других фанатов франшизы, сложилось преимущественно положительное впечатление.

«F9 был удивительным! Возвращение Джастина Лина — это громкая работа с убедительными ответами на некоторые важные вопросы. Действие на экране по-прежнему остается безумным, а история действительно приобретает захватывающую глубину. Абсолютное блаженство», — написал Майк Рейес.

Еще один пользователь Twitter назвал «Форсаж-9» идеальным летним блокбастером. Он считает, что фильм понравится истинным фанатам.

«Огромные запоминающиеся боевые действия с юмором, душевной, семейной драмой. Они, наконец, побывают в космосе! Давние поклонники «Форсажа» оценят все отсылки к предыдущим фильмам», — отметил Эрик Дэвис.

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