Автомобилистам напомнили о штрафах во время отдыха на природе

Москва, 19 мая. Юрист Анна Куклева напомнила водителям о необходимости соблюдения правил во время отдыха на природе, чтобы не нарваться на штрафы.

В России существует закон об особо охраняемых природных территориях: например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады. Въезд в эту зону на автомобиле строго запрещен. В худшем случае водителю может грозить крупный штраф.

"Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей", — сказала Куклева в беседе с Autonews.

Природоохранная зона обычно ограждена, но если забора нет — это не является разрешением для въезда в данную зону. Рекомендуется проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.

Кроме этого, запрещено парковаться вблизи от воды. К водоему нельзя подъезжать ближе 200 метров, к реке длиной до десяти километров — ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров.

Ранее пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1,5 тысячи до 200 тысяч рублей.