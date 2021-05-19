Инфекционист перечислил основные отличия COVID-19 от сезонной аллергии

Москва, 19 мая. Сезонную аллергию в период цветения весной и летом легко спутать с COVID-19, рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Схожие симптомы могут ввести в заблуждение неопытных аллергиков. Однако аллергия имеет более выраженные респираторные проявления, отметил врач в беседе с РИА Новости.

«Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления», — подчеркнул медик.

Аллергия отличается респираторными проявлениями при относительно стабильном самочувствии, слабой интоксикации. В такие периоды пациент жалуется на слабость и утомляемость. Однако лучше всего обратиться к врачу, чтобы не пропустить опасный диагноз COVID-19, приняв его за ежегодную аллергию.

Недавно врачи также предупредили, что при неправильном лечении коронавирусной инфекции пациент может стать уязвимым для других заболеваний. В частности, грибковых.