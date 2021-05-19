Россиян предостерегли от злоупотребления минеральной водой

Москва, 19 мая. Преподаватель биохимии, микробиолог Валентина Скороход рассказала, в каких случаях организму может навредить употребление минеральной воды.

Специалист уточнила, что все зависит от количества. И детям, и взрослым будет полезно выпивать 200 миллилитров обогащенной магнием воды. Но в течение длительного времени пить исключительно минеральную воду не стоит.

«Из-за того, что в минеральной воде содержатся растворенные соли, при ежедневном употреблении в больших количествах она может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме», — цитирует эксперта РИА Новости.

Микробиолог отметила, что сначала негативные эффекты могут проявляться в появлении отеков, но в дальнейшем в почках могут образовываться песок и камни.

Ранее авторы программы «Живая еда» рассказали, что лечебная минеральная вода часто воспринимается россиянами как панацея от множества болезней. Тогда как ее бесконтрольное употребление лишь усиливает проблемы со здоровьем.