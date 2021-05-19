Семь миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Москва, 19 мая. Около семи миллионов россиян стали невыездными из-за долгов и не смогут отдохнуть за рубежом, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, это составляет около трети от общего числа граждан России с долгами. Всего долги имеют 18,9 миллиона россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число должников увеличилось на два миллиона.

В ФССП отметили, что заплатить по счетам в первом квартале этого года смогли лишь 103 тысячи невыездных граждан. Взыскать с этой категории удалось 9,2 миллиарда рублей, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что доля берущих кредит в микрофинансовых организациях (МФО) россиян достигла в России максимума с 2017 года. Доля заемщиков, которые имеют кредиты как в банковских организациях, так и в МФО, достигла 9,1%.