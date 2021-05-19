Кейт Уинслет рассказала про нервный день на съемках «Аватара-2»

Лос-Анджелес, 19 мая. Британская актриса Кейт Уинслет вспомнила свою работу над сиквелом «Аватара». Несмотря на богатый актерский опыт, она переживала так, будто снималась впервые на большом экране.

Голливудской звезде за свою карьеру не раз приходилось работать с режиссером Джеймсом Кэмероном. В 1997 году это едва не привело к тому, что Кейт могла получить премию «Оскар», хотя самая престижная кинопремия досталась ей 12 лет спустя. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

Последним перевоплощением на экране актрисы является роль Ронал в продолжении «Аватара». Несмотря на то, что это уже 49 проект в ее карьере, она нервничала перед съемками так, словно снималась впервые.

«Он (Кэмерон. — Прим. ред. ФАН) так сильно связан со всем этим миром, потому что он его создал. Да, в нем есть какая-то уверенность, которая порождает сотрудничество и разговор. Это было великолепно», — отметила Уинслет.

Она вспомнила, как вошла в зал в первый день репетиции. Многие актеры сидели за столом. Она очень нервничала, ведь понимала, что большинство участников «Аватара» снимались в первой части десять лет назад и они знали друг друга «целую вечность».

«Поэтому я вошла в комнату, а Джеймс сказал: «Мне просто нужно предупредить тебя, прежде чем мы пойдем дальше. Мы все выпили «Кул-эйд», так что в ближайшие полчаса ты будешь говорить на языке На'ви (вымышленный язык в фильме. — Прим. ред. ФАН). Я подумала: «Что он, в общем-то, имеет в виду?» Но там можно найти настоящий иммерсивный опыт, и это было довольно увлекательно», — резюмировала актриса.

Ранее креативный продюсер Генрих Кен в интервью для Федерального агентства новостей рассказал об уникальности фильма «Турист».