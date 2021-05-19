Москвичи начали активно скупать недвижимость на юге России

Москва, 19 мая. Жители Москвы начали активно скупать недвижимость в Сочи, Анапе и Туапсе.

При этом спрос со стороны столичных жителей почти сравнялся со спросом местных: количество московских запросов на покупку жилья достигает 91 процента от объема местного спроса, сообщает «Лента.ру».

Как сообщают аналитики, москвичи руководствуются тремя соображениями при выборе жилья: близостью к морю, доступностью горнолыжных курортов и личной привязанностью. Последнее проявляется в стремлении столичных жителей покупать дома и квартиры в тех местах, где они уже отдыхали в Сочи. 90% покупателей планируют сдавать квартиру и лишь иногда посещать полюбившийся город.

Недавно эксперты нашли рекордно дорогую квартиру в Москве, которую предлагают купить почти за 2,7 млрд рублей. Она находится в Пресненском районе, площадь квартиры превышает 900 квадратных метров.