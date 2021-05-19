Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы

Москва, 19 мая. Если каждый одиннадцатиклассник традиционно запустит по шарику в небо, то в окружающей среде окажутся более 2 тыс. килограммов неперерабатываемого пластика и латекса.

Слишком много воздушных шариков чуть ли не ежедневно выпускают в небо, в том числе во время школьных выпускных. Российский экологический оператор (РЭО) призывает отказаться от этой традиции из-за угрозы загрязнения природы. Период распада таких шаров может составлять до четырех и более лет, и они могут попасть в живые организмы.

Сдувшиеся или лопнувшие воздушные шары, попадая на землю, часто становятся смертельным кормом для диких животных, а если попадают в водоемы, то и для рыб. Доказательством этому являются исследования биологов Томского государственного университета. В 2020 году в реке Томь обнаружили сотни микрочастиц пластика в каждой выловленной особи ельца.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов выступил за отказ от неперерабатываемого цветного пластика и ввод предупреждающих надписей для изделий из такого материала.