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07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
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Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели

Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
wikipedia.org  /  Crooked House Films / CC BY 3.0

Лондон, 19 мая. Британская супермодель Кейт Мосс заявила, что покажет себя в постели во время сна, если поклонник купит ее клип, деньги с которого пойдут на благотворительность.

Известная 47-летняя супермодель снялась для трех видеороликов, выставляемых на аукцион благотворительной организации Gurls Talk по охране психического здоровья. Клип «Сон с Кейт», уже привлекший заявки на онлайн-аукционе в размере 11 тыс. фунтов стерлингов, представлен вместе с такими видео, как «Прогулка с Кейт» и «Езда с Кейт». Об этом сообщает издание The Sun.

Артисты, которые снялись в роликах, рассказали, что они посвятили себя исследованию идеи культовости в сфере личного и публичного. Мосс решила прокомментировать акцию.

«Искусство для меня всегда было о моменте. Время — это то, чего никогда не бывает достаточно. И оно никого не ждет. Я заинтригована тем, кто захочет владеть моим моментом. Меня также привлекла идея, что эта собственность может быть использована, чтобы помочь другим нуждающимся. Надеюсь, получить как можно больше пользы. Я с нетерпением жду завершения этого эксперимента», — рассказала Кейт.

Ранее актриса Эмма Уотсон призвала поклонников не реагировать на слухи о помолвке, которые распространяют в Сети.

Кейт Мосс великобритания соцсети супермодель
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