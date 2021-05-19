Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели

Лондон, 19 мая. Британская супермодель Кейт Мосс заявила, что покажет себя в постели во время сна, если поклонник купит ее клип, деньги с которого пойдут на благотворительность.

Известная 47-летняя супермодель снялась для трех видеороликов, выставляемых на аукцион благотворительной организации Gurls Talk по охране психического здоровья. Клип «Сон с Кейт», уже привлекший заявки на онлайн-аукционе в размере 11 тыс. фунтов стерлингов, представлен вместе с такими видео, как «Прогулка с Кейт» и «Езда с Кейт». Об этом сообщает издание The Sun.

Артисты, которые снялись в роликах, рассказали, что они посвятили себя исследованию идеи культовости в сфере личного и публичного. Мосс решила прокомментировать акцию.

«Искусство для меня всегда было о моменте. Время — это то, чего никогда не бывает достаточно. И оно никого не ждет. Я заинтригована тем, кто захочет владеть моим моментом. Меня также привлекла идея, что эта собственность может быть использована, чтобы помочь другим нуждающимся. Надеюсь, получить как можно больше пользы. Я с нетерпением жду завершения этого эксперимента», — рассказала Кейт.

Ранее актриса Эмма Уотсон призвала поклонников не реагировать на слухи о помолвке, которые распространяют в Сети.