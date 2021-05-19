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19 мая 07:58
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новостей
07:57
Общество
Москвичи начали активно скупать недвижимость на юге России
07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
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Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях

Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
pixabay.com

Лондон, 19 мая. Житель Великобритании Крис ван Туллекен месяц питался фастфудом. Результаты эксперимента повергли в шок его и врачей.

Туллекен — врач и телеведущий — в ходе опыта набрал не только лишние килограммы, но и поверг свое здоровье серьезному риску. По его словам, он стал вяло соображать и плохо спать.

«Я ворочался в постели из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. У меня появилась изжога и запоры. Я начал страдать от геморроя. Но хуже всего, что мой мозг перестроился таким образом, будто у меня появилась наркозависимость», — рассказал об ужасающих последствияхъ постоянного употребления фастфуда телеведущий в документальном фильме телеканала BBC .

В основном меню Туллекена на 80% состояло из ультра-обработанных продуктов, пишет Daily Mail. Мужчина в основном питался фастфудом, в составе которого есть различные добавки: эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, сухие вещества, ароматизаторы.

За ходом эксперимента наблюдали врачи. Они обратили внимание на изменения в мозгу участника исследований и выяснили, что вредная пища превратила Туллекена в пищевого наркомана.

Россияне в первом квартале 2021 года стали больше тратить денег на фастфуд по сравнению с периодом прошлого года. Рост составил 24%.

здоровье еда фастфуд
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