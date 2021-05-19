Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях

Лондон, 19 мая. Житель Великобритании Крис ван Туллекен месяц питался фастфудом. Результаты эксперимента повергли в шок его и врачей.

Туллекен — врач и телеведущий — в ходе опыта набрал не только лишние килограммы, но и поверг свое здоровье серьезному риску. По его словам, он стал вяло соображать и плохо спать.

«Я ворочался в постели из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. У меня появилась изжога и запоры. Я начал страдать от геморроя. Но хуже всего, что мой мозг перестроился таким образом, будто у меня появилась наркозависимость», — рассказал об ужасающих последствияхъ постоянного употребления фастфуда телеведущий в документальном фильме телеканала BBC .

В основном меню Туллекена на 80% состояло из ультра-обработанных продуктов, пишет Daily Mail. Мужчина в основном питался фастфудом, в составе которого есть различные добавки: эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, сухие вещества, ароматизаторы.

За ходом эксперимента наблюдали врачи. Они обратили внимание на изменения в мозгу участника исследований и выяснили, что вредная пища превратила Туллекена в пищевого наркомана.

Россияне в первом квартале 2021 года стали больше тратить денег на фастфуд по сравнению с периодом прошлого года. Рост составил 24%.