Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год

Москва, 19 мая. Банки России в марте этого года ввезли в страну рекордный объем евро за год.

Данные ЦБ РФ сообщают, что российские банки в марте 2021 года ввезли в Россию максимальный объем евро за год на сумму в 999,7 млн долларов. Аналитика Банка России сообщает, что объем евро, который был ввезен в страну достиг максимума за период с марта 2020 года, тогда банки доставили в Россию наличных на сумму более 1,12 млрд долларов.

Сообщается, что банки России в марте 2021 года доставили в страну максимальный объем валюты с начала 2021 года, который составил 1,7 млрд долларов, что на треть больше февральских показателей. Ввоз евро увеличился на 42% за месяц, долларов США — на 27% и составил 697,1 млн долларов.

Отмечается, что банки в марте этого года вывезли из России иностранных валют на сумму в 282,1 млн долларов, из которых доллары США составили 196,7 млн долларов, а евро — 82,9 млн долларов.

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