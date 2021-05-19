Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 07:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:57
Общество
Москвичи начали активно скупать недвижимость на юге России
07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
Все новости
19 мая 07:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:57
Общество
Москвичи начали активно скупать недвижимость на юге России
07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
Все новости

Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год

Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 19 мая. Банки России в марте этого года ввезли в страну рекордный объем евро за год.

Данные ЦБ РФ сообщают, что российские банки в марте 2021 года ввезли в Россию максимальный объем евро за год на сумму в 999,7 млн долларов. Аналитика Банка России сообщает, что объем евро, который был ввезен в страну достиг максимума за период с марта 2020 года, тогда банки доставили в Россию наличных на сумму более 1,12 млрд долларов.

Сообщается, что банки России в марте 2021 года доставили в страну максимальный объем валюты с начала 2021 года, который составил 1,7 млрд долларов, что на треть больше февральских показателей. Ввоз евро увеличился на 42% за месяц, долларов США — на 27% и составил 697,1 млн долларов.

Отмечается, что банки в марте этого года вывезли из России иностранных валют на сумму в 282,1 млн долларов, из которых доллары США составили 196,7 млн долларов, а евро — 82,9 млн долларов.

Ранее сообщалось о самых доходных российских компаниях для акционеров. Компания BCG составила рейтинг компаний по совокупной акционерной доходности за период в пять лет. Этот список пополнили 15 российских компаний.

доллар евро валюта
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 56612 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 29156 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 24803 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 22581 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 18156 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Экономика / Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
Рейтинг@Mail.ru