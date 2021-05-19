«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»

Москва, 19 мая. Стало известно, как актрисе Татьяне Распутиной, которая в эпизоде танцевала с главным героем фильма "Афоня" Леонидом Куравлевым, увеличили грудь на несколько размеров.

«Афоня» — душевный советский фильм мастера комедии Георгия Данелия. Картина не могла оставить равнодушным ни одного зрителя. Культовый эпизод картины — танец пышногрудой Распутиной с Куравлевым.

Логично, что в 1975 году сделать искусственную грудь максимально похожей на натуральную было невозможно. Но в фильме многие восхищались именно этой пикантной «прыгающей» деталью.

Для того чтобы грудь выглядела эффектнее во время энергичного танца, Распутиной в бюстгальтер насыпали манную крупу. Чтобы актриса смогла выдержать вес, костюмеры завязали за спиной тугой узел. В определенные моменты его можно заметить сквозь немного прозрачное платье Распутиной.