Mirror: звезды, которые поженились тайно

Лос-Анджелес, 19 мая. На днях певица Ариана Гранде шокировала своих фанатов, тайно поженившись с Далтоном Гомесом. Издание Mirror вспоминает других звезд, которые также расписались без посторонних лиц.

Ариана вышла замуж за 25-летнего торговца недвижимостью. На ее тайной свадьбе присутствовало всего 20 гостей. В тихой и спокойной обстановке связать себя узами брака решил и британский певец Эд Ширан. Свадьба прошла в его загородном поместье в Саффолке, незадолго до Рождества 2018 года. При этом пара подтвердила свой брак лишь год спустя. Об этом сообщает Mirror.

Актер Крис Прэтт женился на писательнице и дочери «Терминатора» Арнольда Шварценеггер Кэтрин в июне 2019 года на калифорнийском ранчо Сан-Исидро. Информация о церемонии не разглашалась. Она стала известна общественности только после того как звезда кинофраншизы «Стражи галактики» поделилась фотографией в своем Instagram.

«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим», — заявил Прэтт.

Еще одним скромным музыкантом оказалась Майли Сайрус. Она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта в декабре 2018 года и также обошлась без лишней роскоши.

Церемония бракосочетания актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа была полностью скрыта от глаз общественности в 2015 году. Уже разведенные голливудские звезды официально поженились в доме Деппа в Лос-Анджелесе. Однако после этого они решили отправиться на частный остров «Пиратов Карибского моря» на Багамах, где прошла вторая свадебная церемония.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. Церемония была тихой и прошла на юге Франции. Ее посетили только близкие члены семьи. Интересно то, что занимались свадьбой дети звездных родителей. Они принесли кольца, испекли торт и подбирали цветы.

Совсем немного фотографий было сделано на свадьбе актрисы Милы Кунис и ее коллеги Эштона Катчера. Все потому, что пара держала свою церемонию в секрете. Они поженились в 2015 году, но через пару месяцев провели церемонию, на которую позвали гостей. Однако сообщили им всего за сутки до торжества.

Звезда «Бондианы» Дэниел Крейг связал себя узами брака в 2011 году, а его супругой стала оскароносная актриса Рэйчел Вайс. Свадьба прошла в Нью-Йорке, но также была тайной.

Ранее в издании Mirror вспомнили знаменитые пары, которые воссоединились после долгого расставания.